وزير الصحة الكويتي: أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم

قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لم نشهد مثله من قبل، حيث اجتاح العالم أجمع خلال شهرين.

وأضاف وزير الصحة خلال تصريحات لتلفزيون الكويت، أن سرعة انتشار فيروس كورونا تكمن في عدم وجود أعراض له في بداية الإصابة، مع قيام الناس بمخالطة بعضها والتواجد في تجمعات.

وناشد الوزير المواطنين والمقيمين بالمكوث في المنازل بقوله: "أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم.. التزموا بالبقاء في بيوتكم، ويجب الالتزام بنصائح وتوجهات وزارة الصحة في هذا الشأن للحفاظ على سلامتكم".

موضوع يهمك قررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة... السعودية: تعليق الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين من الأحد سياحة وسفر

وفي السياق، كتب وزير الصحة على حسابه بموقع تويتر، أمس الجمعة، إنه نظراً لظهور أعراض مرض كورونا المستجد على مواطنين قدموا إلى الكويت من دول مختلفة، بعضهم قدم من أكثر من 10 أيام، ولم تكن الدول التي قدموا منها قد وضعت في عداد المناطق الموبوءة وقت قدومهم، مثل أميركا وإسبانيا ولندن وغيرها، ولم تظهر عليهم العلامات إلا أمس الأول، ولحاجتنا إلى الوقت حتى نحصي مخالطيهم، وللتقليل من مخالطتهم لأعداد أكثر مما مضت، فإن فتوى وزارة الأوقاف تنص على جواز عدم الذهاب لصلاة الجمعة في مثل هذه الحالات والظروف.