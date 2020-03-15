الإمارات.. شفاء 3 حالات من كورونا وإجمالي المتعافين 26

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.

موضوع يهمك حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كبار السن من المواطنين والمقيمين على التزام بمنازلهم وتجنب التجمعات والأماكن... الصحة الإماراتية: على كبار السن التزام منازلهم للوقاية الخليج العربي

وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

هذا وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، أن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة طلبت من جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ومعسكرات الربيع المرخصة في الإمارة التوقف عن تقديم خدماتها بصورة فورية بداية من اليوم الأحد حتى نهاية مارس.

كما أعلنت هيئة الثقافة والفنون في الإغلاق المؤقت للمتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة في الإمارة، بصورة فورية اعتباراً من اليوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.