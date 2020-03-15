112 إصابة كورونا بالكويت..والصحة تناشد "ابقوا بمنازلكم"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 112 عدد المصابين في البلاد، مشيرة إلى أن 3 مرضى أوضاعهم حرجة، لأن لديهم أمراضا مزمنة.

وأوضح عبد الله السند المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا أن الحجر المنزلي بات إلزاميا على كافة القادمين من كافة الدول إلى الكويت.

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كما دعا إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي لمواجهة الفيروس الذي أعلنته المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي وباء عالمياً.

إلى ذلك، شدد على ضرورة عدم التجول والاختلاط، قائلاً: نرجو من المواطنين والمقيمين البقاء في المنازل.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في حينه أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، قائلاً: "تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق، باستثناء مراكز التسوق الخاصة بالمواد التموينية، كذلك إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال وإغلاق كافة الصالونات النسائية والرجالية".

كما أوصى المجلس بالالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر في طوابير الانتظار.