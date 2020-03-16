أول وفاة بكورونا في البحرين.. و11 إصابة جديدة بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إلى 123 عدد المصابين في البلاد.

وجدد عبد الله السند، المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، دعوته إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي لمواجهة الفيروس الذي أعلنته المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي وباء عالمياً.

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أول وفاة في البحرين

أما في البحرين، فسجلت اليوم أول حالة وفاة جراء كورونا. فقد أعلنت وزارة الصحة الاثنين "وفاة مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة".

كما أوضحت أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص في مراكز العزل والعلاج، كما خضعت للتحاليل اللازمة بشكل مستمر.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا، فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أنه تم رصد 7 حالات إصابة جديدة اليوم في البلاد>

يذكر أن غالبية المصابين في البحرين وعددهم 214 عادوا من إيران حيث تسبّب الفيروس بوفاة أكثر من 700 شخص.