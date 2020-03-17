الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج العودة للبلاد

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى البلاد نظراً لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين.

كما دعت الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

موضوع يهمك أعلن مجلس السيادة السوداني، الاثنين، حالة الطوارئ الصحية في البلاد وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.وقال المجلس في بيان... لمواجهة كورونا.. السودان يغلق المطارات ويعلن الطوارئ السودان

إلى ذلك أكدت على أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444.

وشددت على أهمية تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة تواجدي عبر موقعها www.mofaic.gov.ae والتي تسهل التواصل مع مواطني الدولة في الحالات الطارئة.

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات كانت أعلنت الأحد شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض الفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.