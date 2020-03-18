الإمارات تمنع مواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتاً، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة إن القرار "يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم".

وأضافت الوزارة أنها ستطلع الجمهور بكل جديد في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعاً في الحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان إن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنغلاديش وشخصين من كل من بريطانيا وإسبانيا مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 113 حالة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".