كورونا.. إصابات في قطر والبحرين والجزائر والمغرب ولبنان

ينحسر فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما يستمر بالتفشي في دول العالم، ومنها الدول العربية.

وفي الدوحة، نقلت وكالة الأنباء القطرية على "تويتر"، مساء الأربعاء، عن وزارة الصحة "تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في قطر".

573 خرجوا من الحجر في الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 142، وذلك بعد تسجيل 12 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكدت أن مجموع الحالات التي أنهت الحجر الصحي وثبت عدم إصابتها بالفيروس بلغ 573، وذلك بعد إنهاء 7 أشخاص فترة الحجر الصحي بعد إثبات خلوهم من كورونا.

وأضافت الوزارة أنه تأكد شفاء 3 حالات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15.

كما قررت الكويت حظر إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص. وحظرت إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها "لغير أفراد العائلة". وأعلنت الحكومة أيضاً حظر الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

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البحرين.. 14 إصابة جديدة

في سياق متصل، أكد "مركز الأخبار البحريني" تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 167 حالة.

إيقاف وسائل النقل العام بعُمان

وفي سلطنة عُمان، تم إيقاف جميع وسائل النقل العام بما فيها الحافلات والعبّارات ومركبات الأجرة. ويستثنى من هذا الأمر، الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة، ويدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر.

72 حالة في الجزائر

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية رصد 12 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، وتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في مدينة البليدة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 72 شخصاً، بينما وصل عدد الوفيات 6.

كما قررت الحكومة الجزائرية تطبيق العزل الصحي على الجزائريين العائدين من مصر وفرنسا.

المغرب.. 5 حالات جديدة

كذلك، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 49، بعد تسجيل 5 مصابين جدد.

الحالات الخمس تعود لفرنسيين اثنين في مدينة أغادير المغربية، بالإضافة إلى حالتين لمغربيين في الدار البيضاء قدما من إسبانيا، وحالة واحدة في مدينة مكناس قادمة من مصر.

ودعت السلطات المغربية المواطنين إلى الحد من تنقلاتهم والتزام العزل الصحي في منازلهم، "كإجراء وقائي ضروري، في هذه المرحلة الحساسة، للحد من انتشار فيروس كورونا".

لبنان.. 133 مصاباً

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مجموع المصابين في البلاد بلغ 133، بعدما تم تسجيل 13 حالة جديدة عن الأمس.

كما "سُجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة"، حسب الوزارة.

العراق.. 105 فحوص جديدة و6 إصابات

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة أنها فحصت 105 مشتبها بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، فتبيّن إصابة 6 منهم بالفيروس (5 في الرصافة ببغداد و1 في ديالى). كما تم تسجيل حالة وفاة بكورونا في البصرة.

وبذلك، يرتفع مجموع الإصابات في العراق (بما فيها إقليم كردستان) إلى 164، منها 43 حالة شفاء، و12 وفاة.

تونس.. 7000 شخص بالحجر

كذلك في تونس، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 29 حالة، بعد تسجيل 5 حالات جديدة، بينما يخض أكثر من 7000 شخص للحجر الصحي.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم 7813 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدينة ووهان في إقليم هوبي بالصين، وفق حصيلة أجرتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء.

وسجلت أكثر من 189 ألفا و680 إصابة في 146 بلداً ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

والدول التي سُجل فيها أكبر عدد وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية هي إيطاليا بـ345 وفاة جديدة تليها إسبانيا (182) وإيران (135).