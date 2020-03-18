الكويت.. 12 حالة كورونا جديدة و3 مصابين تعافوا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 142، وذلك بعد تسجيل 12 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكدت أن مجموع الحالات التي أنهت الحجر الصحي وثبت عدم إصابتها بالفيروس بلغ 573، وذلك بعد إنهاء 7 أشخاص فترة الحجر الصحي بعد إثبات خلوهم من كورونا.

وأضافت الوزارة أنه تأكد شفاء 3 حالات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15.

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وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم 7813 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدينة ووهان في إقليم هوبي بالصين، وفق حصيلة أجرتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء.

وسجلت أكثر من 189 ألف و680 إصابة في 146 بلداً ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

والدول التي سُجل فيها أكبر عدد وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية هي إيطاليا بـ345 وفاة جديدة تليها إسبانيا (182) وإيران (135).