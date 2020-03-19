الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين بالخارج

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم الخميس الموافق لـ 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية : -إذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

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-إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

-إذا كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

وتهيب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بذوي وأقارب المقيم المتواجد خارج الدولة ومن لهم علاقة مباشرة معه بالتواصل على الأرقام التالية لإطلاعهم على كافة الإجراءات التي يجب اتباعها: ‏Fax number : 025543883.

0501066099 الهاتف المتحرك للمناوب.

الهاتف الثابت 02 3128867 02 3128865 الإيميل Operation@ica.gov.ae وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".