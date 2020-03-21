الإمارات: إغلاق الشواطئ والسينما وتقنين المطاعم

أعلنت الإمارات، السبت، إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، وفق ما أقرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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وقررت الوزارة والهيئة تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة والتقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20% من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" والتي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

هذا وحثت الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون، ومراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.

13 إصابة جديدة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، عن اكتشاف 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

في التفاصيل، أكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي لدولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن حالات الشفاء من كورونا وصلت إلى 38 حالة، منوهة بأن القانون سيأخذ مجراه مع كل من يروج الإشاعات حول الوباء.