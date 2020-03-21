الإمارات.. تعليق دخول مواطني الخليج

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، مساء الجمعة، بياناً ملحقاً بالبيان السابق حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من منتصف الليلة وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 ".

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وكانت الإمارات قد قررت تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة والتي ستكون سارية المفعول اعتباراً من السبت الموافق 21 مارس 2020م وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى إشعار آخر في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام".

كما أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول بالإضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على من لديه منزل فى الدولة ومن لا يملك منزلاً فى الدولة فيسكون فى حجر صحي لمدة 14 يوماً أيضاً وفق ما تقرره السلطات المختصة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة حالتين بفيروس كورونا أحدهما من الجنسية العربية قادماً من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاماً وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاماً وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.