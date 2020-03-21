فسحة أمل.. شفاء 27 من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

وقال الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس"، مضيفا أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين، تمهيدا لخروجهم خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 إصابة جددية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 176.

يأتي هذا في وقت تتواصل الدعوات في البلاد سواء من قبل وزارة الصحة أو من عدد من الوزراء بتجنب التجمعات، والبقاء في المنزل. فقد أطلق عدد من الوزراء ليل الجمعة حملة مناشدة للمواطنين والمقيمين ملازمة البيوت والحد من التنقلات.

موضوع يهمك أطلقت منظمة الصحة العالمية مساء الجمعة خدمة مهمة على واتساب، تخول أي مهتم متابعة آخر المستجدات والأرقام حول فيروس كورونا... اطرح أي سؤال على الصحة العالمية.. عبر واتساب تكنولوجيا

11 إصابة جديدة

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت الجمعة تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا، مكررة دعواتها إلى عدم الاختلاط أو المصافحة، وتجنب التجمعات.

ويوم الخميس أعلنت الكويت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، لتصبح البلد الخليجي الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق الاثنين الماضي على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020\2021 من أجل مكافحة الفيروس.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه تقرر أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.