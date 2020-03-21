عمال قطر في "قبضة كورونا".. وتظاهرات وسط الدوحة

كشفت منظمة العفو الدولية، الجمعة، عن إصابة عمال في قطر بفيروس كورونا. وقالت المنظمة إن السلطات القطرية رفضت علاج العمال، ووضعت أعداد كبيرة منهم في مستشفيات غير مؤهلة.

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يأتي هذا على الرغم من مطالبة منظمة الصحة العالمية السلطات القطرية بإجراء كشف دوري على العمالة المشاركة في بناء مشروعات كأس العالم للتحقق من إصابتهم بالفيروس الخطير.

كما رفضت الدوحة تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبي كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج في بلادهم، وهددت من يحاول السفر، ما أدى لتظاهر العديد منهم في شوارع الدوحة.

يذكر أن منظمات حقوقية كانت قد طالبت قطر بوجود تأمين صحي للعاملين في مشروعات كأس العالم 2022، لكن الدوحة رفضت الأمر.

إلى ذلك رفضت السلطات القطرية توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.

إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت منظمة العفو الدولية إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا. وذكرت أن أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي.

إلى ذلك، أكدت المنظمة أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.

وسجلت قطر الجمعة إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 470.