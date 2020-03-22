الكويت تفرض حظر تجول جزئياً لمواجهة كورونا

أعلن نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الكویتي، أنس الصالح، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتباراً من یوم الأحد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحاً یومیاً حتى إشعار آخر.

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جاء ذلك في كلمة ألقاھا الصالح خلال مؤتمر صحافي عقد مساء السبت بحضور وزیر الخارجیة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان وذلك في إطار مواجهة تداعيات فیروس كورونا المستجد.

كما أوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاھر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة لمواجھة انتشار عدوى كورونا.

إلى ذلك قال الصالح إن مجلس الوزراء قرر تمدید تعلیق العمل في كافة المؤسسات التي كان من المقرر انتھاؤھا في الـ26 من مارس الحالي لمدة أسبوعین إضافیین.

مخزون آمن من الأغذية

من جانبه، أكد وزیر التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن المخزون الاستراتیجي من الأغذیة آمن ووفیر، داعیاً الجمیع إلى عدم تكدیس المواد الغذائیة "لاسیما أن ھناك تنسیق مع الموردین ولدینا كافة الاستعدادات ولا داعي للھلع".

وأضاف: "نراھن على وعي المواطن وإن لم تلتزم القلة القلیلة سنضع سقفاً".

يذكر أنه في وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 176.