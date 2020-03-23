الإمارات تقرر عودة طلابها في الخارج خلال 48 ساعة

قررت الإمارات عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والمتواجدين حاليا في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة، وقالت إنه يأتي "في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة طلبتنا الدارسين بالخارج وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد"، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

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وأعلنت الإمارات، الاثنين، عن 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 198 حالة.

كما قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، الأحد، في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، ويستثنى "في أسواق الأسماك والخضار واللحوم التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة"، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.