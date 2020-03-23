القطرية: لم ننقل أسلحة لبيروت.. "نقلنا شحنة أغنام للدوحة"

أبدت الخطوط الجوية القطرية استغرابها من انتشار أخبار وصفتها بـ"الزائفة وغير الصحيحة" متعلقة بالرحلة رقم QR8320 من طهران إلى بيروت، حيث أفادت أنباء بأن 186 راكباً كانوا على متن هذه الرحلة.

تبدي الخطوط الجوية القطرية استغرابها من بعض الحسابات التي تنشر أخباراً زائفة وغير صحيحة فيما يتعلق بالرحلة رقم QR8320 من طهران إلى بيروت، حيث تدعي هذه الحسابات بأن 186 راكباً كانوا على متن هذه الرحلة.

نود الإشارة هنا بأن هذه الرحلة مختصة بالشحن الجوي وغير مؤهلة لنقل الركاب. — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) March 21, 2020

وكانت قد أفادت أنباء بأن الخطوط القطرية قامت بنقل أسلحة عبر رحلتها "المذكورة" من العاصمة الإيرانية طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت "القطرية"، من خلال حسابها على "تويتر"، بأن تلك الرحلة مختصة بالشحن الجوي وغير مؤهلة لنقل الركاب.

جدير بالذكر ان الطائرة كانت قد اقلعت من طهران وهي خالية من اي بضائع او ركاب وتوجهت الى بيروت لتنقل شحنة أغنام من بيروت الى الدوحة. — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) March 21, 2020

وأضافت أن الطائرة المشغلة على هذه الرحلة هي طائرة شحن من طراز إيرباص A330-200F ، موجهة الشكر لـ"كل من قام بالرد وتصحيح هذه الأخبار المغلوطة التي تفتقد الحسابات التي تنشرها للمهنية والاحترافية"، بحسب ما جاء في التغريدة.

وأضافت في تغريدة منفصلة أن "الطائرة كانت قد أقلعت من طهران وهي خالية من أي بضائع أو ركاب وتوجهت إلى بيروت لتنقل شحنة أغنام من بيروت إلى الدوحة".

وكانت تقارير استخبارية أميركية وغربية أشارت إلى أن إيران قد كثفت مؤخرا إرسال شحنات من الأسلحة والمواد العسكرية المتطورة إلى حزب الله اللبناني، وأن الشحنات العسكرية تصل مطار بيروت على متن طائرات شحن وتمر عبر قطر.