عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

القطرية: لم ننقل أسلحة لبيروت.. "نقلنا شحنة أغنام للدوحة"

المصدر: العربية.نت
طائرة تابعة للخطوط القطرية
رابط مختصر

أبدت الخطوط الجوية القطرية استغرابها من انتشار أخبار وصفتها بـ"الزائفة وغير الصحيحة" متعلقة بالرحلة رقم QR8320 من طهران إلى بيروت، حيث أفادت أنباء بأن 186 راكباً كانوا على متن هذه الرحلة.

وكانت قد أفادت أنباء بأن الخطوط القطرية قامت بنقل أسلحة عبر رحلتها "المذكورة" من العاصمة الإيرانية طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت "القطرية"، من خلال حسابها على "تويتر"، بأن تلك الرحلة مختصة بالشحن الجوي وغير مؤهلة لنقل الركاب.

وأضافت أن الطائرة المشغلة على هذه الرحلة هي طائرة شحن من طراز إيرباص A330-200F ، موجهة الشكر لـ"كل من قام بالرد وتصحيح هذه الأخبار المغلوطة التي تفتقد الحسابات التي تنشرها للمهنية والاحترافية"، بحسب ما جاء في التغريدة.

وأضافت في تغريدة منفصلة أن "الطائرة كانت قد أقلعت من طهران وهي خالية من أي بضائع أو ركاب وتوجهت إلى بيروت لتنقل شحنة أغنام من بيروت إلى الدوحة".

وكانت تقارير استخبارية أميركية وغربية أشارت إلى أن إيران قد كثفت مؤخرا إرسال شحنات من الأسلحة والمواد العسكرية المتطورة إلى حزب الله اللبناني، وأن الشحنات العسكرية تصل مطار بيروت على متن طائرات شحن وتمر عبر قطر.

كلمات دالّة

#الدوحة, #قطر, #الخطوط_القطرية, #بيروت, #طهران, #يروت, #حزب_الله
إقرأ أيضاً أمير الكويت: كل الإمكانات مسخرة لحماية الشعب من كورونا أمير الكويت: كل الإمكانات مسخرة لحماية الشعب من كورونا 16:56 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر