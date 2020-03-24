كورونا يسجل إصابات في قطر والأردن والكويت وتونس

أعلن تلفزيون قطر على تويتر، نقلا عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء. وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 526 حالة.

وفي الأردن، أفادت وكالة الأنباء الأردنية على تويتر، بحسب وزير الصحة الأردني سعد جابر، بتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء.

كما أكدت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت خلال المؤتمر الصحافي اليومي، إن 9 حالات تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 39 حالة.

وفي وقت سابق، غردت على "تويتر": "تم اليوم بحمد الله شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين 39 حالة. كتب الله الشفاء العاجل للبقية وحمى الجميع من كل شر". في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد حجرا إلزاميا على جميع القادمين إلى الدولة من جميع دول العالم.

وأفادت وزارة الصحة التونسية على فيسبوك بتسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 114. كما أشار العراق إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا أيضا إلى 316 حالة.

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يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لمواطنين، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 84.

وقالت في بيانها على "تويتر": "11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي".

ونوهت بتماثل 17 حالة إصابة للشفاء، كما أعلنت عن تعليق رحلات الطيران الدولي والداخلي بدءا من الأحد المقبل.

ومن جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة البحرينية على "تويتر" عن تعافي 13 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وذكرت أن إجمالي الحالات المتعافية في البحرين بلغ 177 حالة حتى الآن.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاما، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان من المصابين بفيروس كورونا.