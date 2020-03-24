18 إصابة بكورونا في عُمان وارتفاع حالات الشفاء بالكويت

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 84.

وقالت في بيانها على "تويتر": "11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي".

وأشارت إلى تماثل 17 حالة إصابة للشفاء.

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وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 9 حالات جديدة.

وقالت على "تويتر": "تم اليوم بحمد الله شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين 39 حالة. كتب الله الشفاء العاجل للبقية وحمى الجميع من كل شر".

يأتي ذلك فينا تم تسجيل 6 إصابات جديدة في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.