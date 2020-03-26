البحرين.. شفاء 14 حالة جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر الخميس تعافي 14 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية وصل إلى 204 حالات حتى الآن.

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كما أكدت خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

إلى ذلك أضافت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 412 شخصاً حتى اليوم بعد خروج 405 في وقت سابق.

يشار إلى أن الوزارة كانت أعلنت، الأربعاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 78 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة المخالطة لحالة قائمة أخرى لفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت أن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، كما تم إجراء التحاليل اللازمة له بشكل مستمر.