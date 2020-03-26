الكويت تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في مؤتمرها الصحافي اليومي، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجمل الإصابات إلى 208 حالات.

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كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت الدكتور عبدالله السند، أن عدد الحالات التي شفيت من الوباء العالمي في البلاد قد وصلت 48 حالة بعد شفاء 6 حالات.

لا تهاون

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان أكد قبل أيام أن كل أجهزة الدولة وإمكاناتها مسخّرة لحماية حياة الكويتيين والمقيمين، وذلك في كلمة متلفزة، الأحد، عن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير الكويت حينها، إن الحكومة تعمل على التوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع وباء كورونا الخطير، معلناً أن السلطات ترتب لعودة الطلاب الكويتيين من الخارج وفق ما تتطلبه الإجراءات الطبية.

كما أثنى على الفرق الطبية المختصة التي قدمت تضحيات جسيمة لإنقاذ البلاد من الوباء.

وشدد على أنه لا تهاون ولا تساهل في تطبيق إجراءات الوقاية، مؤكدا أن التركيز حاليا يصب في احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى، بحسب تعبيره.