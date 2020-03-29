الإمارات.. 102 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأحد، عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

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وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، شملت شخصاً من كل من نيوزيلاندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا، وشخصين من البرازيل، السويد، أستراليا، إثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، السعودية والبرتغال وثلاث حالات من إيطاليا وأيرلندا، وستة أشخاص من مصر وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين و16 شخصاً من بريطانيا وثلاثين شخصا من الهند، حيث إن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة بسبب كورونا لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إلى إصابتها بعدة أمراض مزمنة، مما عرضها إلى مضاعفات أدت إلى الوفاة.

إلى ذلك أكدت شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.