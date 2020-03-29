وصول البحرينيين العالقين في قطر والقادمين من إيران

أعلنت السلطات البحرينية، الأحد، عن وصول رعاياها العالقين في قطر والقادمين من إيران.

وكان مركز الاتصال الوطني أفاد بترتيب رحلة إجلاء المواطنين العالقين في الدوحة، مطالباً السلطات القطرية عدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء القائمة لعودة البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم.

موضوع يهمك فيما يحارب العالم انتشار فيروس كورونا بالحث على البقاء في المنزل وعدم الخروج منه، يبتكر العديد من الأشخاص أفكاراً... بالفيديو.. زوجان ينظمان ماراثون على شرفة منزلهما في دبي الأخيرة

هذا وأعلن المركز مساء السبت أن مملكة البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى بلادهم وبالأخص المتواجدين في إيران وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة إلى مملكة البحرين تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية.

وأضاف بأن على السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية.

كما أكد بأنه يتوجب على السلطات القطرية اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).