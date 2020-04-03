البحرين: 29 إصابة جديدة معظمها لقادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة البحرينية الجمعة تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا 22 منها لمواطنين قادمين من إيران.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس، تسجيل 353 حالة إصابة قادمة من الخارج، 241 منها من إيران.

وشكلت نسبة الحالات القادمة من إيران 68% من حالات الإصابة المؤكدة القادمة من الخارج، بينما توزعت الحالات الباقية على النحو التالي: 57 من بريطانيا، 12 من مصر، 8 من ألمانيا، 8 من العراق و27 من دول أخرى.

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"عدوان بيولوجي"

يشار إلى أن البحرين كانت اعتبرت الشهر الماضي أن إيران خالفت القوانين الدولية بعدم ختم جوازات البحرينيين الذين زاروها. وأشارت إلى أن هذا السلوك يعد شكلا من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا.

وقال وزير الداخلية البحريني في اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حينه "إن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية حين لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين رغم أن المملكة لم تمنع مواطنيها من السفر إليها".

كما اعتبر أن "إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال الفيروس الخطير إلى الخارج"، مشيرا إلى أن ما حدث يعد شكلا من أشكال "العدوان البيولوجي المحرم دوليا"، حيث عرضت طهران السلامة والصحة في البحرين ودول أخرى للخطر.