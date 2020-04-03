الكويت تسجل أكبر رقم للإصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت الكويت الجمعة أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال المؤتمر الصحي اليومي بشأن مستجدات كورونا تسجیل 75 حالة إصابة جدیدة خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 417 حالة.

وقال السند إن الإصابات موزعة على سبع حالات مرتبطة بالسفر، خمس حالات منھا لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة، وحالة لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر لإيران قدمت كذلك ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة وحالة لمقیمة من الجنسیة العراقیة مرتبطة بالسفر للعراق

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أما عن الحالات المخالطة فأفاد بأن عددھا بلغ ستا وثلاثین حالة. كما ذكر أنه تم رصد 32 حالة قید التقصي الوبائي

وكان وزیر الصحة باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 82 حالة وبذلك يصبح عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین 335 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغت بحسب الوزير 16 حالة منھا 11 حالة مستقرة و5 حرجة.

إلى ذلك، جددت الوزارة الدعوة إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصیات وقرارات وزارة الصحة والجھات الرسمیة التي تھدف لاحتواء انتشار كورونا والقضاء عليه، والتوصیة بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقایة من المرض ومتابعة الحسابات الرسمیة المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.