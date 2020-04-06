الإمارات: 277 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 11

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا لمقيم آسيوي ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزارة الصحة الإماراتية حول مستجدات كورونا في الدولة.

كما أعلنت الصحة الإماراتية عن تسجيل 277 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع الإجمالي إلى 2076.

واتخذ مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة من القرارات والتسهيلات، الأحد، إذ وجه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وكذا توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، في دبي، كانت قد أقرت السبت، تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، اعتباراً من الساعة 8 من مساء السبت، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.

‏هذا وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

‏كما يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت، وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.