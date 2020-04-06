كورونا.. آخر الأرقام والمستجدات بالدول العربية

يواصل وباء كورونا اجتياح معظم دول العالم بقوة، مع ما يزيد على مليون وربع المليون إصابة، ونحو 70 ألف حالة وفاة، جزء لا يستهان به من هذه الأرقام سجلت في الدول العربية.

ففي الكويت أعلن وزير الصحة، الاثنين، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 665 حالة.

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كما أعلن شفاء 4 حالات من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 103 بالبلاد.

وكتب د.باسل حمود الصباح على حسابه في "تويتر": "تم ولله الحمد شفاء 4 حالات، ليصل عدد الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا المستجد 103 حالات".

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية على تويتر نقلا عن مجلس الوزراء بأنه تم فرض حظر تجول كلي على بعض المناطق، وعزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين، فضلا عن تمديد حظر التجول الجزئي إلى السادسة صباحا.

كما تم تمديد عطلة الوزارات والجهات الحكومية لمدة أسبوعين واعتبارها أيام راحة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تعافي 20 حالة إضافية من فيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 451 حتى الآن.

أما في العراق فقالت وزارة الصحة على فيسبوك إن 70 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة .

ليصل بذلك إجمالي الإصابات 1031 وإجمالي عدد الوفيات 64، بينما تماثل للشفاء 65 حالة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 344.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل الذي بلغ سابقا 206 حالات وهي أقل حصيلة إصابات خلال شهر أبريل.

وفي الجزائر فقد أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1423

كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 173 حالة وفاة، فيما قدر العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج بالكلوروكين بـ 626.

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من جهتها سجلت وزارة الصحة القطرية الاثنين، 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 1832.

إلى ذلك أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بتسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 253 إصابة منذ ظهور المرض في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف ملحم في بيان صحافي، صباح اليوم الاثنين، أن الإصابات توزعت على مناطق: بدو شمال غرب القدس إصابة واحدة، وقرية الجديرة شمال غرب القدس 6 إصابات، وقرية قطنة شمال غرب القدس 4 إصابات، وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل 3 إصابات وقرية خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة إصابة واحدة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 331.

والأحد، سجلت عُمان 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع حالتي وفاة فقط، جراء الإصابة بالفيروس، فيما تماثلت 61 حالة للشفاء.