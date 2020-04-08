سلطنة عمان.. عفو عن 599 سجيناً بينهم 336 أجنبياً

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، عفواً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان أن عدد النزلاء بلغ 599، منهم 336 أجنبياً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية، الأربعاء.

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إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 419 حالة وعدد الوفيات حالتين، مؤكدة أن 72 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

إغلاق العاصمة

إلى ذلك أفاد مركز الأخبار العماني على تويتر، الأربعاء، نقلاً عن اللجنة العليا للتعامل مع كورونا، بإغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة بحيث يبدأ التطبيق من الساعة 10 من صباح الجمعة 10 أبريل وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات.

وأكد استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر.