الكويت.. 112 إصابة كورونا جديدة وشفاء 6 حالات

أعلنتت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

في التفاصيل، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال المؤتمر الصحي اليومي بشأن مستجدات كوفيد 19، أن الكويت سجلت 112 إصابة جديدة بالمرض، كاشفا عن أن 21 حالة من الإصابات تتلقى العلاج في العناية المركزة.

كما أشارا السند إلى أن إجمالي الإصابات وصل 855 حالة.

وكان وزیر الصحة الكویتي الدكتور باسل الصباح، قد أعلن في ساعات مبكرة من الأربعاء، شفاء 6 حالات من فيروس كورونا المستجد في البلاد، منوهاً إلى أن إجمالي عدد المتعافين مع الحالات الستة وصل إلى 111 حالة.

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ونقلت وكالة الأنباء الكویتیة عن الوزير أن حالات الشفاء الجديدة تعود إلى مواطنین كویتیین، مضیفاً أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا.

كما سیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس، تمھیداً لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

شفاء طفل بعمر السنتين

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية قبل الإعلان الجديد.

وأفاد حينها وزیر الصحة الكویتي، الشیخ باسل الصباح، بشفاء حالتین جدیدتین من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الصباح إن الحالتین ھما: مواطن كویتي یبلغ من العمر 72 سنة، وطفل وافد یبلغ من العمر سنتین.

إلى ذلك ذكر أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھاتین الحالتین من فیروس كورونا تماما.

يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الكويت وصل 855 حالة.