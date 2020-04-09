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قرقاش: قرار التحالف بقيادة السعودية وقف النار باليمن حكيم ومسؤول

المصدر: العربية.نت
أنور قرقاش
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وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، قرار التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين بأنه قرار حكيم ومسؤول.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة".

وأضاف أنه "قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس، الموافق 09 أبريل الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفثس، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كلمات دالّة

#تحالف_دعم_الشرعية, #قرقاش, #اليمن, #السعودية, #فيروس_كورونا
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