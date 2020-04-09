قرقاش: قرار التحالف بقيادة السعودية وقف النار باليمن حكيم ومسؤول

قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول، فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة. قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 9, 2020

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، قرار التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين بأنه قرار حكيم ومسؤول.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة".

وأضاف أنه "قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

موضوع يهمك رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفاً للنار. وذكر الموقع الرسمي للمجلس على تويتر أن الأمين... "التعاون الخليجي" يرحب بإعلان التحالف وقف النار باليمن اليمن

وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس، الموافق 09 أبريل الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفثس، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.