الإمارات: هذه الأدوية نستخدمها لعلاج كورونا

أعلنت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، السبت، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 588 بعد تسجيل 170 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة العمانية الأحد تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 599وكانت سلطنة... 53 إصابة جديدة في عمان.. و142 متعاف في الكويت الخليج العربي

وقالت الحوسني: "أثبتت بعض الدراسات المبدئية فعالية الأدوية، مثل كلوروكوين وهيدوركسي كلوروكوين، وهي بالفعل أدوية مستخدمة في الدولة، وتتم متابعة فعاليتها بشكل مستمر، بالإضافة لأدوية أخرى مضادة للفيروسات، فيما تقاس فعالية الأدوية بتقليل مدة العدوى أو فعاليتها في تقليل المضاعفات، وبالتالي تسريع عملية التعافي".

العلاج بالبلازما

كما لفتت إلى أن "الإمارات بدأت استخدام العلاج بالبلازما إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى، ويتم قياس فعاليته من خلال الدراسات والبحوث"، مؤكدة أن "دولة الإمارات حريصة على متابعة كل الدراسات والعلاجات المتوفرة أو المعلنة حول العالم، ولن تتأخر في توفير أي علاج لسلامة المواطنين والمقيمين".

وأضافت أنه "خلال الفترة القليلة الماضية لاحظنا ارتفاعاً جيداً في حالات الشفاء في الدولة، حيث إن الحالات البسيطة التي لا توجد عليها أعراض من المتوقع شفاؤها بشكل تلقائي بعد فترة من الوقت، قد تمتد إلى أسبوعين أو 3 أسابيع، وهذا ما نلاحظه حيث أغلب الحالات المسجلة في الدولة، هي حالات بسيطة".

أكثر من 20 ألف فحص

إلى ذلك أشارت الحوسني إلى إجراء أكثر من 20 ألف فحص جديد لفيروس "كوفيد 19" على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، نتج عنها الكشف عن 376 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، جميعها في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3736.

وأوضحت الحوسني أن "هذا العدد من الفحوصات يأتي في أعقاب إعلان الدولة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار الفيروس".

كما أعلنت عن وفاة 4 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة بكورونا، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانونها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 20 حالة.