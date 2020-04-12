قطر.. 251 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر، الأحد، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 2979.

كما أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد إلى 7، إضافة إلى 28 حالة شفاء وارتفاع الإجمالي لـ275.

موضوع يهمك أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أنها ستلبي "طلباً من إسرائيل بتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام".كما قالت: "سنرسل أيضاً... تركيا: سنلبي طلب إسرائيل تزويدها بمستلزمات طبية العرب و العالم

وفي الكويت، كشفت وزارة الصحة على حسابها على تويتر، الأحد، عن 80 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي لـ1234 حالة.

كما أعلن وزیر الصحة، الشیخ باسل الصباح، شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كوفید - 19 لیرتفع بذلك العدد إلى 142.

أما في عُمان، فقد سجلت وزارة الصحة الأحد 53 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 599.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت الجمعة عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 أبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وأتى العزل بعد يومين من قرار حظر التنقل من وإلى محافظة مسقط في محاولة لاحتواء كورونا في البلاد.