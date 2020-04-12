حصيلة جديدة لإصابات كورونا في الكويت وعمان والبحرين

أعلنت وزارة الصحة العمانية الأحد تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 599.

وكانت سلطنة عمان أعلنت الجمعة عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

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وأتى العزل بعد يومين من قرار حظر التنقل من وإلى محافظة مسقط في محاولة لاحتواء فيروس كورونا في البلاد.

شفاء 142 في الكويت

أما في الكويت فقد، كشفت وزارة الصحة الكويتية في حسابها على تويتر، عن 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي إلى 1234 حالة.

كما أعلن وزیر الصحة، الشیخ باسل الصباح الأحد، شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كوفید - 19 لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة.

وقال الوزير لوكالة الأنباء الكویتیة إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنین كویتیین ومقیمین اثنین، مضیفاً أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، طلبت قبل يومين من المتعافين من كورونا التبرع للاستفادة من البلازما في علاج مرضى هذا الفيروس.

47 إصابة جديدة في البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 557 بعد تعافي حالتين.

كانت الصحة البحرينية قد أعلنت عبر حسابها على تويتر أمس، عن 73 حالة إصابة جديدة، 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.