الإمارات: 25 وفاة بكورونا و852 متعافًى

أعلنت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، الاثنين، ارتفاع حالات الشفاء والتعافي في الدولة إلى 852، بعد شفاء 172 خلال الساعات الماضية.

كما أعلنت وفاة 3 مرضى جدد، ليصل العدد الإجمالي إلى 25 حالة وفاة في الإمارات.

إلى ذلك، أعلنت إطلاق الفحص المنزلي لأصحاب الهمم، من أجل تعزيز السلامة والصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

أما عن تاريخ وصول ذروة الوباء في الدولة، فأوضحت أنه لا يمكن الجزم به، بحسب ما أثبت العديد من الدراسات العلمية، إلا أنها أكدت أن تصرف المجتمع يساهم في تقييد تفشي الوباء، داعية إلى التقيد بمسألة التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، والالتزام بحظر التجول.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس البدء في استخدام العلاج بالبلازما إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى، مؤكدة الحرص على متابعة كل الدراسات والعلاجات المتوفرة أو المعلنة حول العالم، من أجل مكافحة الفيروس.

يذكر أن الإمارات أطلقت أواخر الشهر الماضي برنامج التعقيم الوطني في كافة مرافق الدولة من أجل الحد من انتقال العدوى، كما فرضت قيوداً على حركة التنقل باستثناء القطاعات الحيوية، وحثت الشركات على تطبيق نظام العمل عن بعد.