دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعاً بسبب كورونا

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الجمعة إن الإمارة مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعاً في إطار برنامج التعقيم الشامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفرضت الإمارات حظر تجول ليلياً على مستوى البلاد منذ 26 مارس/آذار بسبب حملة التعقيم لكن دبي في الرابع من إبريل/نيسان وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

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وأمس الخميس، أجرت شرطة دبي تحديثات جديدة على تصاريح الخروج خلال فترة تقييد الحركة، الممتدة على مدار الساعة، في إطار برنامج التعقيم الوطني، تشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام، لشراء الأغذية والأدوية، على عكس النظام السابق الذي كان يتيح إمكانية الخروج يومياً لشراء هذه الأغراض، وذلك بهدف تعزيز البقاء في المنزل.

وبحسب التحديث الجديد، يستطيع أفراد المجتمع الحصول على تصريح كل خمسة أيام لسحب النقود أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، من دون السماح بالخروج يومياً لقضاء هذا الغرض.

ووفق آلية التسجيل المحدثة، يطلب من مستخدم الموقع في البداية تحديد سبب طلب التصريح، إذا كان عملاً أو شخصياً، وعند الضغط على الخيار الأخير سيطلب منه تحديد واحد من ثلاثة أسباب، إما السحب من أجهزة الصراف الآلي، أو شراء المستلزمات الغذائية والطبية، أو الخروج لحالة طارئة.

وعند اختياره خانة استخدام أجهزة الصراف الآلي، يطلب منه ملء بيانات عدة، منها الاسم ونوع الهوية ورقمها والجنسية وعنوان المنزل، ثم يحصل على إشارة لاحقة في الخطوة التالية بأنه لن يحصل على تصريح مماثل قبل مرور خمسة أيام، حتى يسحب ما يكفيه في تلك الفترة من النقود أو ينفذ المعاملة التي يحتاج إليها من دون الحاجة إلى تكرارها قبل تلك المهلة.

ويسري الإجراء ذاته على طالبي تصاريح الخروج لشراء المستلزمات الغذائية، إذ يتلقون تنبيهاً في الخطوة التالية بأنهم لن يحصلوا على تصريح مماثل قبل ثلاثة أيام.

وسجلت الإمارات أمس الخميس 460 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بالفيروس ليرتفع العدد للإصابات إلى 5825 فضلا عن 35 حالة وفاة.