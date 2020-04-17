134 إصابة كورونا جديدة في الكويت.. و40 في البحرين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، على حسابها الرسمي في تويتر، تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1658 إصابة.

كما أوضحت بيانات وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين وارتفاع الإجمالي إلى 5 وفيات، فيما أعلنت الوزارة تسجيل 19 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 258.

موضوع يهمك تدرس الحكومة في الكويت خيارات عدة لتمويل عجز الميزانية، في ظل غياب قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق.وكانت الحكومة قد... ما هي الخيارات التي ستلجأ لها الكويت لتمويل عجز الميزانية؟ اقتصاد

يشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي حددت في وقت سابق من الجمعة، جداول رحلات إجلاء المواطنين في الخارج، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في 19 و20 و21 إبريل الجاري، مشيرة إلى أن يوم الأحد سيشهد تسيير 28 رحلة على متن شركات طيران الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية تنقل 3940 مواطناً، مقابل 25 رحلة يوم الاثنين لنقل 3970 مواطناً، و22 رحلة ليوم الثلاثاء لإجلاء 3940 كويتياً موجودين في الخارج، ليصل الإجمالي إلى 75 رحلة تنقل نحو 11850 مواطناً إلى الكويت في إطار المرحلة الثانية من عملية الإجلاء التي حددتها الحكومة في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين، سعد العتيبي، إن المرحلة المقبلة - وهي الأولى من خمس مراحل - ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام.

40 إصابة في البحرين ووفاة في عُمان

من جهة أخرى، سجلت مملكة البحرين، الجمعة، 40 إصابة جديدة بكوفيد 19، نصفهم قدموا من إيران.

كما أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، عن وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 6.

كذلك سجل الأردن 5 إصابات جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ما زال يواصل انتشاره رغم الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول لوقف تفشي الوباء، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 146 ألف وفاة حول العالم.