أمير الكويت: لن ننجح في مكافحة كورونا بدون الالتزام بالإجراءات الصحية

أكد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الیوم الأحد، أن مكافحة كورونا لن تنجح بدون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أمير الكويت خلال كلمة له اليوم الأحد، أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس، لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

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وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبي. وقال الشيخ أحمد ناصر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد، إن أول رحلة قادمة من دبي وصلت على السابعة صباحاً، مؤكدا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة، حيث تستمر عملية الإجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

وكانت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، أصدرت تعميما على الموانئ الكويتية بفرض إجراءات مشددة على دخول السفن الغذائية إلى البلاد، وذلك ضمن مساعي الحكومة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونص التعميم على تخصيص فرق عمل للصعود على متن السفن التجارية لفحص أطقمها، والتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس، بالإضافة إلى منع دخول السفن الخشبية، والسماح فقط بدخول السفن الحديدية.