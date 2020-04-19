الإمارات تستمر في إجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى لمواطنهم

اتخذت وزارة الخارجية الإماراتية الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء "رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات" وذلك بالتنسيق مع سفارات وقناصل البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الإمارات.

وصرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، أنه وبعد السماح للرحلات الجوية بالعبور من خلال مطارات الإمارات، وخلال فترة أسبوعين، تم إنجاز 127 عملية إجلاء جوية للرعايا الأجانب حتى الآن، ما يعادل إجلاء 22900 شخص، كما وجاري العمل على 27 عملية إجلاء قابلة للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة.

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وثمن بالهول" تعاون بعض الدول الشقيقة والصديقة وجهودها المقدرة في إتمام عملية إجلاء وعودة مواطنيهم إلى ديارهم خلال فترة الأسبوعين الماضيين"، حيث تم إجلاء ما يعادل 9098 شخصاً إلى شرق وغرب آسيا، حيث قامت كل من أفغانستان والفلبين وإندونيسيا بإجلاء ما يعادل 7477 شخصاً. كما تم إجلاء 8710 أشخاص إلى أوروبا، حيث تم إنجاز 7071 عملية إجلاء لرعايا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك.

وأضاف وكيل الوزارة أن "الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا قامت بإجلاء 1009 أشخاص" حيث تعاونت كل من الجزائر والسودان بإجلاء 852 من رعاياها. كما تم إجلاء 962 شخصا إلى أميركا الوسطى والجنوبية والشمالية والكاريبي لتتصدر كل من الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا القائمة مع إجلاء 890 شخصاً من رعاياها.

كما أكد على إجلاء 5185 من الرعايا الأجانب على متن الطيران الوطني التابع لدولة الإمارات وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وكافة الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لإجلاء الرعايا الأجانب بأمان وسلامة.

وأضاف بالهول أنه تم تغطية 43 دولة في عمليات الإجلاء. وقد تم تنفيذ 86 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني دولة الإمارات ومرافقيهم حتى الآن لإجلاء 2286 شخصا، كما وجاري العمل على 11 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة القادمة مستهدفة 755 شخصاً.