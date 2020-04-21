98 إصابة كورونا في عُمان.. وشفاء 83 حالة في الإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص واكتشاف 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا‬⁩ المستجد وتسجيل 83 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

فيما سجلت وزارة الصحة في الكويت، الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الذين تماثلوا للشفاء في البلاد 412 حالة.

موضوع يهمك سجلت الكويت، اليوم الخميس، 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1524 وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة... كورونا عربياً.. أكبر مستشفى وحظر شامل والذروة بعمان فيروس كورونا

كما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبدالله السند، الثلاثاء، تسجیل 85 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة مع تسجیل حالتي وفاة جدیدتین.

وكان أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قد أكد، الأحد، أن مكافحة كورونا لن تنجح بدون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحاً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس، لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

98 إصابة في عُمان

في السياق أيضاً، أفادت وكالة الأنباء العمانية على تويتر، الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1508.

يشار إلى أن وزارة الصحة العمانية كانت قد توقعت تسجيل 500 إصابة يومياً في ذروة المرض تحتاج 150 حالة منها للعناية المركزة.