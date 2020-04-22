الإمارات تنبه: يجب تغيير سلوكياتنا برمضان هذه السنة

شددت وزارةالصحة الإماراتية، الأربعاء، على أن شهر رمضان هذه السنة سيكون مختلفاً، داعية إلى الحفاظ على الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وإذ أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة، فريدة الحوسني، خلال الإحاطة اليومية بشأن مستجدات الفيروس في البلاد، ارتفاع حالات الشفاء من إلى 1,645، أكدت على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

كما دعت إلى تغييير الأنماط التي اعتاد عليها الناس سابقاً خلال هذا الشهر، مشددة على ضرورة تفادي التجمعات.

كما أوضحت أن هذه السنة ستكون مختلفة في ظل الوباء الذي اجتاح العالم، لذا دعت إلى الاستغناء عن عادات الاجتماع ومشاركة الموائد والإفطار أو السحور بين الأصدقاء أو الأقارب خلال هذا الشهر.

إلى ذلك، قالت "رمضان من دون التجمعات صعب لكنه بات الآن فرصة لاتباع سلوكيات إيجابية أكثر، والأهم أنه فرصة للتقارب مع الله والحفاظ على صحتنا وصحة من نحب".

يذكر أن الإمارات، كانت قد أعلنت، الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 7755.