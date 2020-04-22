قطر تسجل 608 إصابات جديدة.. وتعافي 443 حالة بالكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء على تويتر، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي يصل إلى 1614.

كما أعلنت الصحة العمانية ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 أشخاص، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 238 حالة.

موضوع يهمك سجلت إيطاليا 437 وفاة إضافية بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 25085 حالة، وفق حصيلة نشرت، الأربعاء... أكثر من 25 ألف وفاة بإيطاليا.. والذروة في بريطانيا العرب و العالم

من جهته، أعلن وزير الصحة الكويتي، اليوم الأربعاء، شفاء 31 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الذين تماثلوا للشفاء في البلاد 443 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصابة 168 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2248، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وذكرت الوزارة تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر، اليوم الأربعاء، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 7141.

كما أعلنت تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصبح الإجمالي 10 وفيات.

بينما سجل الأردن، اليوم الأربعاء، 7 حالات منهم 3 لسائقي شاحنات على الحدود البرية ليرتفع الإجمالي إلى 435.