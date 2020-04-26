93 إصابة كورونا في عُمان.. و183 حالة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، على تويتر تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1998.

فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في السلطنة 10 حالات، وتماثل 333 للشفاء حتى الآن.

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يذكر أن وزارة الصحة العمانية كانت أشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل انتشار كورونا إلى ذروته بين 23 إلى 30 إبريل/نيسان الجاري.

وذكرت الوزارة على تويتر أن الحالات في ارتفاع موضحة أنه ليس ارتفاعاً حاداً وإنما في تباطؤ وهو أقل من المستويات العالمية.

وتوقعت الصحة العمانية تسجيل 500 إصابة يوميا في ذروة المرض تحتاج 150 حالة منها للعناية المركزة.

شفاء 150 في الكويت

أما في الكويت، فقد أفاد وزير الصحة باسل الصباح، بشفاء 150 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لحصيلة المتعافين من الجائحة 806 حالة.

في السياق، أعلنت الوزارة تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 2975.

كما أشارت الوزارة إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى.