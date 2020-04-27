قطر تسجل 957 إصابة جديدة بكورونا.. و51 في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للإصابات في السلطنة 2049.

كما أعلنت الوزارة تماثل 364 من المصابين للشفاء.

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بينما في الكويت، أعلن وزير الصحة تعافي 206 حالات جديدة من فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1012.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية على تويتر إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات في الكويت 3288.

فيما سجلت قطر 957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الصحة.

وأضافت الصحة القطرية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 11244، فيما تماثل 54 شخصا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1066.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 29.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 449.