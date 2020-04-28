صحيفة: مقارنة بعدد السكان.. قطر الأعلى عالمياً في إصابات كورونا

كشف تقرير لصحيفة "بيزنيس ستاندرد" Business Standard الهندية أن قطر باتت هي أكثر دولة تضم إصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد سكانها، متجاوزة كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.

وفي التفاصيل يقول التقرير إن العدد العالمي لعدوى الفيروس التاجي تخطى ثلاثة ملايين، وقد توفي بالفعل أكثر من 200.000 شخص بالمرض. ويبلغ عدد الحالات الإيجابية في الوقت الحاضر 2,940,257، في حين تعافى 841,966 مريضا بشكل كامل.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بهذا الوباء، تمثل أكثر من 30% من جميع الحالات المؤكدة، وأكثر قليلا من 25% من عدد الوفيات في العالم.

وفي الهند، هناك الآن 26917 حالة تم الإبلاغ عنها، وكان هناك 826 حالة وفاة. وتمثل ماهاراشترا وغوجارات ودلهي ما يزيد قليلاً عن 50 في المئة من جميع الحالات المؤكدة في البلاد.

وفيما يلي بعض اتجاهات البيانات للمساعدة على فهم الوضع الحالي للوباء بشكل أفضل:

حيث استغرق إضافة 100,000 إلى عدد الوفيات العالمي 15 يومًا فقط، وشهد العدد الإجمالي للوفيات في العالم ارتفاعًا حادًا في الأسبوعين الماضيين. في حين أن أول 100,000 حالة وفاة حدثت في ما يزيد قليلاً عن 70 يومًا، لكن الثانية جاءت في غضون 15 يومًا فقط.

وفي الأولى كانت إيطاليا هي التي ساهمت بأكبر قدر في الشهر الماضي، ولكن في الثانية تجاوزت الولايات المتحدة جميع البلدان الأخرى، حيث بلغ عدد الوفيات لديها أكثر من 50,000.

قطر الأعلى عالمياً

أما دولة قطر غرب آسيا فهي تشهد ارتفاعاً مقلقاً في عدد الحالات اليومية الجديدة، وفي الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات المضافة يومياً إلى إجمالي عدد الحالات في قطر من 500 حالة إلى أكثر من 900 حالة. وفي البلد 287 10 حالة في الوقت الحاضر، و10 وفيات. في الواقع، لديها الآن حالات لكل مليون نسمة أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

وشهدت الهند أكبر ارتفاع على الإطلاق في الإضافات اليومية الجديدة، وشهدت الهند يوم الأحد أكبر ارتفاع لها في يوم واحد في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة.

وشهدت البلاد تضاعف العدد الإجمالي لها في حوالي 10 أيام فقط لتصل الآن إلى ما يقرب من 27,000. ولا تزال الحالات في ماهاراشترا البالغ عددها 7628 حالة أكثر من أي ولاية هندية أخرى. وبالمثل، تم الإبلاغ عن 300 حالة وفاة في ماهاراشترا، وهي الأعلى بين جميع الولايات الهندية.