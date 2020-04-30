عُمان: لم ندخل مرحلة التعافي.. و13409 إصابات في قطر

نقلت وزارة الصحة العمانية عن وزير الصحة قوله إن عمان لم تدخل بعد في مرحلة التعافي، مؤكداً أن الفيروس ما زال في مرحلة الانتشار.

وشدد وزير الصحة العماني على أنه لا بد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

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وأعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، وفاة مواطنة مصابة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 11.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 13409.

بينما أعلنت وزارة الصحة في الإمارات تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 12481 وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 105 وفيات.

كما أعلنت الوزارة شفاء 100 حالة من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2429.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الصحة قوله إن هناك 150 حالة جديدة تعافت من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1539.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4024.

كما أعلن تسجيل حالتي وفاة جديدتين وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 26.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 40 حالة.