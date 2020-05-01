14096 إصابة في قطر.. وتعافي 2543 في الإمارات

أعلنت قطر، اليوم الجمعة، تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 14096 حالة، كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

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وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية على تويتر تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 4377.

كما سجلت الكويت 4 حالات وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 30 حالة.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) منها 41 حالة لعمانيين، و58 حالة لغير عمانيين.

وأضافت الوزارة على حسابها في تويتر، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 2447 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية وفاة 6 حالات لمصابين بكورونا من جنسيات مختلفة، وأوضحت أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 111 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 13038.

فيما تعافى 114 حالة من الفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2543.

أما في البحرين، فقد أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الجمعة، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 53 حالة قائمة.

وتظهر البيانات على موقع وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 3196، ووصول مجموع المتعافين إلى 1553.

ولم تسجل البحرين أي وفيات جديدة ليثبت مجمل الوفيات عند 8.