قرقاش: أخبار كاذبة تطال السعودية ومصر والإمارات من عاجز

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، أن الأخبار الملفقة التي تطال باستمرار السعودية ومصر والإمارات تأتي من طرف عاجز، لم يسمه.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها تواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية، يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".

أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الإستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجهه هجمة اقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2020

كما أضاف أن هذا الهوس العاجز في استهدافه الإمارات والشيخ محمد بن زايد يذكر بالمثل المحلي الذي يميز بين "من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام"، مضيفاً "موقعنا سيبقى دائما في الصدارة، نأكل الثمر، وليبقى المتربص العاجز خلفنا يعّد الطّعام".

وكانت بعض المنصات التركية استنفرت بالأمس دفاعاً عن أنقرة، بعد بيان صدر عن الخارجية الإماراتية.

التدخل التركي في ليبيا

وشددت الإمارات، في بيانها الخميس، على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا، داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري. كما أعربت عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية، بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، مشددة على رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار ويجهض الحل في ليبيا.

إلى ذلك، أعربت عن بالغ قلقها من التدخل التركي وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة، مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار.