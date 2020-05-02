قطر تسجل 776 إصابة جديدة.. وتعافي 1703 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 22 حالة لعمانيين، و14 لغير عمانين ليصبح العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 2483 حالة.

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كما أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12 حالة.

في حين سجلت قطر اليوم 776 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 14872، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في حسابها على تويتر.

وأعلنت الإمارات تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13599.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية وفاة 8 حالات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 119.

أما في الكويت، فأعلن وزير الصحة، شفاء 101 حالة من (كوفيد - 19) وارتفاع الإجمالي إلى 1703 حالة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الكويتية على تويتر تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 4619

كما سجلت 3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 33 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.