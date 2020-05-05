عمان تنهي العام الدراسي.. و951 إصابة جديدة في قطر

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، على حسابها في تويتر تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2735 حالة.

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ولاحقاً، أفاد مركز الأخبار العماني الرسمي على تويتر، نقلاً عن اللجنة العليا للتعامل مع الجائحة أنه تقرر إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 آخر يوم في العام الدراسي.

كما تقرر تمديد إغلاق كل من محافظة مسقط وولاية مطرح ومنطقة السوق التجاري في ولاية جعلان بني بوعلي حتى 29 مايو 2020.

بينما في قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 17142.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، اليوم 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

كما أعلنت تسجيل 187 حالة شفاء و9 وفيات جديدة.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الصحة باسل الصباح تأكيده تعافي 85 من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2032.

وأضاف الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.