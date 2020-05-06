قطر تسجل 830 إصابة جديدة.. والبحرين تعيد فتح المتاجر

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 2903، موضحة أن بين المصابين الجدد 41 عمانيا و127 من المقيمين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

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إلى ذلك، أضافت وزارة الصحة العمانية أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 888 شخصا، فيما بلغت حالات الوفيات 13 شخصا.

وفي قطر، نقلت وكالة الأنباء الرسمية على حسابها في تويتر عن وزارة الصحة، تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17972.

546 إصابة جديدة في الإمارات

وفي الإمارات، نقلت وزارة الصحة عن وكالة الأنباء الرسمية (وام) تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 3359.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة، اليوم الأربعاء، تعافي 187 من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2219.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6289.

فتح المتاجر

أما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 لمخالطين لحالات قائمة.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الصحة على حسابها في تويتر نقلا عن وليد المانع وكيل الوزارة أنه سيتم إعادة فتح المحال التجارية والصناعية، مشددا على ضرورة التزام هذه المحال بالتعقيم المستمر وفق إرشادات وزارة الصحة.

في السياق، سمحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن بدءا من يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 في تمام الساعة السابعة مساء.

كما تقرر استمرار إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها واستمرار إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وحمامات السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة.